Эмин Гусейнов: В следующем году процесс возвращения на освобожденные территории ускорится

В следующем году процесс возвращения на освобожденные от оккупации территории ускорится.

В следующем году процесс возвращения на освобожденные от оккупации территории ускорится.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

По его словам, до конца 2026 года в Карабахский экономический район планируется переселить 26 тыс. семей: "20 тыс. человек планируется переселить в город Агдам, где уже начаты строительные работы. В городе планируется построить пять жилых кварталов".