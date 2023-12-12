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Эмин Гусейнов: В следующем году процесс возвращения на освобожденные территории ускорится

Эмин Гусейнов: В следующем году процесс возвращения на освобожденные территории ускорится В следующем году процесс возвращения на освобожденные от оккупации территории ускорится.
Внутренняя политика
12 декабря 2023 г. 13:33
Эмин Гусейнов: В следующем году процесс возвращения на освобожденные территории ускорится

В следующем году процесс возвращения на освобожденные от оккупации территории ускорится.

Как сообщает Report, об этом заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

По его словам, до конца 2026 года в Карабахский экономический район планируется переселить 26 тыс. семей: "20 тыс. человек планируется переселить в город Агдам, где уже начаты строительные работы. В городе планируется построить пять жилых кварталов".

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Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: "Gələn ildən azad edilən ərazilərə qayıdış prosesi intensivləşəcək"

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