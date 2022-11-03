Эмин Гусейнов: Подходит к концу разработка генпланов Гадрута, Суговушана, Туга и Талыша

В Карабахских экономических районах подходит к концу разработка генпланов поселков Гадрут, Суговушан, сел Туг и Талыш.

В Карабахских экономических районах подходит к концу разработка генпланов поселков Гадрут, Суговушан, сел Туг и Талыш.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов сказал на конференции "Модель постконфликтного строительства под руководством президента Ильхама Алиева", посвященной второй годовщине победы – Дню Победы.

По его словам, до сих пор более 260 человек погибли и получили увечья в результате взрыва мин: "13% освобожденных территорий очищены от мин. Процесс продолжается".