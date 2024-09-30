Эмин Гусейнов назвал сроки начала заселения города Агдам

15:43

Начало заселения города Агдам запланировано на осень 2025 года.

Об этом Report заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

По его словам, в городе планируется создание пяти кварталов.

"В настоящее время во втором квартале строится 66 жилых зданий. Возвращение первых жителей в город запланировано осенью следующего года. Кварталы будут заселяться по мере завершения строительных работ".

Спецпредставитель президента сказал, в Агдамском районе продолжаются строительные работы в трех селах - Кенгерли, Хыдырлы, Сарыджалы. "Кроме того, работы по восстановлению села Баш Гарвенд ведутся совместно со словацкими специалистами", - сказал Гусейнов.