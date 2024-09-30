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Эмин Гусейнов назвал сроки начала заселения города Агдам

Эмин Гусейнов назвал сроки начала заселения города Агдам  15:43
Внутренняя политика
30 сентября 2024 г. 16:10
Эмин Гусейнов назвал сроки начала заселения города Агдам

Начало заселения города Агдам запланировано на осень 2025 года.

Об этом Report заявил специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

По его словам, в городе планируется создание пяти кварталов.

"В настоящее время во втором квартале строится 66 жилых зданий. Возвращение первых жителей в город запланировано осенью следующего года. Кварталы будут заселяться по мере завершения строительных работ".

Спецпредставитель президента сказал, в Агдамском районе продолжаются строительные работы в трех селах - Кенгерли, Хыдырлы, Сарыджалы. "Кроме того, работы по восстановлению села Баш Гарвенд ведутся совместно со словацкими специалистами", - сказал Гусейнов.

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Версия на английском языке President's special representative reveals timeline for the start of resettlement to Aghdam
Версия на азербайджанском языке Ağdam şəhərinə ilk köç gələn ilin payızında planlaşdırılır

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