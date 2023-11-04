Эмин Гусейнов: Большая часть проживающих в Физули граждан обеспечены рабочими местами

Среди проживающих в настоящее время в Физули 258 семей 75% обеспечены рабочими местами.

Среди проживающих в настоящее время в Физули 258 семей 75% обеспечены рабочими местами.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам спецпредставитель президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

По его словам, остальные 25% семей находятся либо в процессе трудоустройства, либо обеспечены различными социальными пакетами.

"Наша цель – обеспечить людей, которые переедут на освобожденные территории, стабильными рабочими местами", - добавил Гусейнов.