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Эмин Гусейнов: Большая часть проживающих в Физули граждан обеспечены рабочими местами

Эмин Гусейнов: Большая часть проживающих в Физули граждан обеспечены рабочими местами Среди проживающих в настоящее время в Физули 258 семей 75% обеспечены рабочими местами.
Внутренняя политика
4 ноября 2023 г. 14:26
Эмин Гусейнов: Большая часть проживающих в Физули граждан обеспечены рабочими местами

Среди проживающих в настоящее время в Физули 258 семей 75% обеспечены рабочими местами.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам спецпредставитель президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

По его словам, остальные 25% семей находятся либо в процессе трудоустройства, либо обеспечены различными социальными пакетами.

"Наша цель – обеспечить людей, которые переедут на освобожденные территории, стабильными рабочими местами", - добавил Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: "Füzulidə məskunlaşmış 258 ailənin 75 faizi muzdlu iş yerləri ilə təmin olunub"

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