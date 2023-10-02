Эльшад Гаджиев: Освобожденные территории 30 лет использовались в преступных целях

“На протяжении 30 лет наши территории, которые мы освободили, использовались в преступных целях’’.

На протяжении 30 лет освобожденные от оккупации территории Азербайджана использовались в преступных целях.

Как сообщает командированный в Ходжалы сотрудник Report, об этом журналистам заявил начальник управления пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

По его словам, эти земли являлись "серой зоной", которую использовали для создания и транспортировки наркотических средств: "Эти наркотические вещества не были предназначены для внутреннего рынка Армении. Все факты говорят о том, что наши территории 30 лет использовались в преступных целях".