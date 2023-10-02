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Эльшад Гаджиев: Освобожденные территории 30 лет использовались в преступных целях

Эльшад Гаджиев: Освобожденные территории 30 лет использовались в преступных целях “На протяжении 30 лет наши территории, которые мы освободили, использовались в преступных целях’’.
Внутренняя политика
2 октября 2023 г. 15:32
Эльшад Гаджиев: Освобожденные территории 30 лет использовались в преступных целях

На протяжении 30 лет освобожденные от оккупации территории Азербайджана использовались в преступных целях.

Как сообщает командированный в Ходжалы сотрудник Report, об этом журналистам заявил начальник управления пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

По его словам, эти земли являлись "серой зоной", которую использовали для создания и транспортировки наркотических средств: "Эти наркотические вещества не были предназначены для внутреннего рынка Армении. Все факты говорят о том, что наши территории 30 лет использовались в преступных целях".

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Версия на английском языке Azerbaijani territories were widely used for criminal purposes during 30 years of occupation - Interior Ministry
Версия на азербайджанском языке Elşad Hacıyev: "Azad edilən ərazilərimiz 30 il ərzində cinayətkar məqsədlər üçün geniş şəkildə istifadə edilib"

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