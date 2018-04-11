ELS обнародовал результаты exit-poll: 82.71% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева - СПИСОК

Баку. 11 апреля. ­REPORT.AZ/­ Центр независимых исследований "ELS" обнародовал результаты exit-poll, проведенного на президентских выборах.

Как сообщает Report, руководитель центра Ирада Ягубова заявила, что начавшийся сегодня в 08­:00 exit-poll продолжился до 19:00.

По ее словам, активность избирателей на 19:00 составила 68.7%.

82.71% участвующих в exit-poll избирателей заявили, что проголосовали за президента Ильхама Алиева.

Последующие места разделили:

Гудрет Гасангулиев 4.23%

Захид Орудж 3.7%

Сардар Джалалоглу 3.56%

Хафиз Гаджиев 2.01%

Араз Ализаде 1.87%

Фарадж Гулиев 1.33%

Рази Нуруллаев 0.92%

Отметим, что в день голосования организация провела exit-poll в 300 избирательных участках 118-ти избирательных округов за исключением Нахчыванской АР.