Эльнур Мамедов: Правительство Армении более 30 лет не может точно определить границы страны

Правительство Армении вот уже более 30 лет не может точно определить границы своей страны.

В Армении вот уже более 30 лет не могут точно определить границы страны.

Как сообщает Report, об этом сказал замглавы МИД Эльнур Мамедов на международной конференции на тему "Основное препятствие для мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией", организованной Центром анализа международных отношений (ЦАМО).

Мамедов отметил, что желание присоединить Карабах к Армении заложено в национальной идеологии армян.

"Армения вот уже более 30 лет не может определить свои границы. После Второй Карабахской войны вопрос все еще остается нерешенным", - сказал он.