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Эльнур Мамедов: Правительство Армении более 30 лет не может точно определить границы страны

Эльнур Мамедов: Правительство Армении более 30 лет не может точно определить границы страны Правительство Армении вот уже более 30 лет не может точно определить границы своей страны.
Внутренняя политика
10 декабря 2024 г. 10:28
Эльнур Мамедов: Правительство Армении более 30 лет не может точно определить границы страны

В Армении вот уже более 30 лет не могут точно определить границы страны.

Как сообщает Report, об этом сказал замглавы МИД Эльнур Мамедов на международной конференции на тему "Основное препятствие для мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией", организованной Центром анализа международных отношений (ЦАМО).

Мамедов отметил, что желание присоединить Карабах к Армении заложено в национальной идеологии армян.

"Армения вот уже более 30 лет не может определить свои границы. После Второй Карабахской войны вопрос все еще остается нерешенным", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Məmmədov: Ermənistan 30 ildə öz sərhədlərini müəyyənləşdirməyib

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