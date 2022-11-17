О нас

Эльнур Алиев исключен из членов Наблюдательного совета Управления заповедника города Шуша

Эльнур Алиев исключен из членов Наблюдательного совета Управления заповедника города Шуша Экс-первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев исключен из списка членов Наблюдательного совета публичного юридического лица “Управление государственного заповедника города Шуша”.
Внутренняя политика
17 ноября 2022 г. 16:50
Эльнур Алиев исключен из членов Наблюдательного совета Управления заповедника города Шуша

Бывший первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев исключен из списка членов Наблюдательного совета юридического лица публичного права “Управление государственного заповедника города Шуша”.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Новым членом Наблюдательного совета назначен Азад Джафарли, начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве.

Отметим, Эльнур Алиев был освобожден от должности первого заместителя министра культуры Азербайджана 3 ноября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Elnur Aliyev removed from Supervisory Board of Shusha Reserve
Версия на азербайджанском языке Elnur Əliyev Şuşa Qoruğunun Müşahidə Şurasının üzvlüyündən çıxarılıb

Самое читаемое

Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
Осенние каникулы в школах пройдут с 16 по 20 ноября
11 ноября 2022 г. 12:55
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
15 ноября 2022 г. 09:20
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
15 ноября 2022 г. 10:07
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
Подозреваемый в убийстве Рашад Даглы приговорен к 4 месяцам ареста
10 ноября 2022 г. 21:08
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48
Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы
Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы
11 ноября 2022 г. 16:05
Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур
Президент Азербайджана пригласил глав тюркских государств в Карабах и Восточный Зангезур
11 ноября 2022 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi