Эльнур Алиев исключен из членов Наблюдательного совета Управления заповедника города Шуша

Экс-первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев исключен из списка членов Наблюдательного совета публичного юридического лица “Управление государственного заповедника города Шуша”.

Бывший первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев исключен из списка членов Наблюдательного совета юридического лица публичного права “Управление государственного заповедника города Шуша”.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Новым членом Наблюдательного совета назначен Азад Джафарли, начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве.

Отметим, Эльнур Алиев был освобожден от должности первого заместителя министра культуры Азербайджана 3 ноября.