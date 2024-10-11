О нас

Эльмир Велизаде: Мы должны быть готовы к борьбе с дезинформацией в связи с COP29

Эльмир Велизаде: Мы должны быть готовы к борьбе с дезинформацией в связи с COP29 Армяне, проармянские и враждебно настроенные к Азербайджану силы целенаправленно распространяют дезинформацию о нашей стране в социальных сетях.
Внутренняя политика
11 октября 2024 г. 12:28
Эльмир Велизаде: Мы должны быть готовы к борьбе с дезинформацией в связи с COP29

Армяне, проармянские и враждебно настроенные к Азербайджану силы целенаправленно распространяют дезинформацию о нашей стране в социальных сетях.

Как сообщает Report, об этом заявил завсектором Администрации президента Азербайджана Эльмир Велизаде на конференции на тему "Новые тренды в современных медиа: информационная безопасность и критерии профессионализма" в Баку.

Он отметил, что сегодня, с развитием технологий, информация становится ключевым фактором.

"Сегодня получить и распространить информацию стало очень легко. Однако, к сожалению, большая часть этой информации является недостоверной. Наша задача - защитить общество от такого рода дезинформации. После Отечественной войны армяне, проармянские силы и те, кто враждебно настроен против Азербайджана, активно распространяют недостоверные сведения о нашей стране в социальных сетях. На различных платформах также активно циркулирует дезинформация в связи с предстоящей в Баку в ноябре этого года климатической конференцией COP29", - сказал Э.Велизаде.

Он подчеркнул, что необходимо объединить усилия для дальнейшего развития азербайджанских медиа, защиты национальных интересов и предотвращения распространения недостоверной информации об Азербайджане: "Мы должны быть готовы к борьбе с дезинформацией, особенно в связи с COP29".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Official: Azerbaijan prepares for disinformation onslaught around COP29
Версия на азербайджанском языке PA rəsmisi: COP29 ərəfəsində və ya sonra Azərbaycana qarşı hücumlara hazır olmalıyıq

Экслюзивные новости

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони примет участие в COP29 в Баку
11 октября 2024 г. 10:41
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
Подписано соглашение о проведении 26-й Конгресса WPC Energy в 2028 году в Астане
11 октября 2024 г. 09:42
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
Пакистанский эксперт: Запад использует климатическую повестку для давления, а не решения проблем
9 октября 2024 г. 14:03
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы
9 октября 2024 г. 11:36
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
Питер Тейс: COP29 в Баку станет ключевым событием, несмотря на нападки Запада на Азербайджан
8 октября 2024 г. 10:40
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
Эксперт: Жду от COP29 прогресса по новым целям климатического финансирования
7 октября 2024 г. 11:54
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi