Эльмир Велизаде: Мы должны быть готовы к борьбе с дезинформацией в связи с COP29

Армяне, проармянские и враждебно настроенные к Азербайджану силы целенаправленно распространяют дезинформацию о нашей стране в социальных сетях.
Как сообщает Report, об этом заявил завсектором Администрации президента Азербайджана Эльмир Велизаде на конференции на тему "Новые тренды в современных медиа: информационная безопасность и критерии профессионализма" в Баку.
Он отметил, что сегодня, с развитием технологий, информация становится ключевым фактором.
"Сегодня получить и распространить информацию стало очень легко. Однако, к сожалению, большая часть этой информации является недостоверной. Наша задача - защитить общество от такого рода дезинформации. После Отечественной войны армяне, проармянские силы и те, кто враждебно настроен против Азербайджана, активно распространяют недостоверные сведения о нашей стране в социальных сетях. На различных платформах также активно циркулирует дезинформация в связи с предстоящей в Баку в ноябре этого года климатической конференцией COP29", - сказал Э.Велизаде.
Он подчеркнул, что необходимо объединить усилия для дальнейшего развития азербайджанских медиа, защиты национальных интересов и предотвращения распространения недостоверной информации об Азербайджане: "Мы должны быть готовы к борьбе с дезинформацией, особенно в связи с COP29".