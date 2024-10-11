Эльмир Велизаде: Мы должны быть готовы к борьбе с дезинформацией в связи с COP29

Эльмир Велизаде: Мы должны быть готовы к борьбе с дезинформацией в связи с COP29

Армяне, проармянские и враждебно настроенные к Азербайджану силы целенаправленно распространяют дезинформацию о нашей стране в социальных сетях.

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Армяне, проармянские и враждебно настроенные к Азербайджану силы целенаправленно распространяют дезинформацию о нашей стране в социальных сетях. Как сообщает Report, об этом заявил завсектором Администрации президента Азербайджана Эльмир Велизаде на конференции на тему "Новые тренды в современных медиа: информационная безопасность и критерии профессионализма" в Баку. Он отметил, что сегодня, с развитием технологий, информация становится ключевым фактором. "Сегодня получить и распространить информацию стало очень легко. Однако, к сожалению, большая часть этой информации является недостоверной. Наша задача - защитить общество от такого рода дезинформации. После Отечественной войны армяне, проармянские силы и те, кто враждебно настроен против Азербайджана, активно распространяют недостоверные сведения о нашей стране в социальных сетях. На различных платформах также активно циркулирует дезинформация в связи с предстоящей в Баку в ноябре этого года климатической конференцией COP29", - сказал Э.Велизаде. Он подчеркнул, что необходимо объединить усилия для дальнейшего развития азербайджанских медиа, защиты национальных интересов и предотвращения распространения недостоверной информации об Азербайджане: "Мы должны быть готовы к борьбе с дезинформацией, особенно в связи с COP29". Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Official: Azerbaijan prepares for disinformation onslaught around COP29