Эльмир Мехтиев: Гянджинский стадион станет одной из самых современных спортивных арен страны

Гянджинский стадион станет одной из самых современных, безопасных и популярных спортивных арен в Азербайджане.
Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам заявил представитель Министерства молодежи и спорта Эльмир Мехтиев в рамках медиатура по следам президента.
Мехтиев напомнил, что фундамент стадиона был заложен в апреле прошлого года, работы непосредственно на семой арене и прилегающей к нему территории близятся к завершению.
По его словам, площадь стадиона расширена с 8,7 га до 12 га, что позволит создать все необходимые условия для безопасного входа и выхода зрителей и игроков.
"На стадионе также будут работать пункты питания и продажи билетов. Стадион построен в соответствии с 4-й категорией УЕФА и станет одной из самых современных спортивных арен в Азербайджане", - сказал он.