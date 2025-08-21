Эльмир Мехтиев: Гянджинский стадион станет одной из самых современных спортивных арен страны

Эльмир Мехтиев: Гянджинский стадион станет одной из самых современных спортивных арен страны

Гянджинский стадион станет одной из самых современных, безопасных и популярных спортивных арен в Азербайджане.

Как сообщает западное бюро Report, об этом журналистам заявил представитель Министерства молодежи и спорта Эльмир Мехтиев в рамках медиатура по следам президента.

Мехтиев напомнил, что фундамент стадиона был заложен в апреле прошлого года, работы непосредственно на семой арене и прилегающей к нему территории близятся к завершению.

По его словам, площадь стадиона расширена с 8,7 га до 12 га, что позволит создать все необходимые условия для безопасного входа и выхода зрителей и игроков.

"На стадионе также будут работать пункты питания и продажи билетов. Стадион построен в соответствии с 4-й категорией УЕФА и станет одной из самых современных спортивных арен в Азербайджане", - сказал он.