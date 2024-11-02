О нас

Электроснабжение "ASAN xidmət" будет осуществляться из альтернативных источников энергии

Электроснабжение "ASAN xidmət" будет осуществляться из альтернативных источников энергии Состоялась презентация проекта по переходу на альтернативные источники энергии в электроснабжении центров "ASAN xidmət".
Внутренняя политика
2 ноября 2024 г. 15:25
Электроснабжение ASAN xidmət будет осуществляться из альтернативных источников энергии

Состоялась презентация проекта по переходу на альтернативные источники энергии в электроснабжении центров "ASAN xidmət".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель "ASAN xidmət" Ульви Мехдиев и министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев.

Было отмечено, что инициативы, реализуемые в рамках объявленного президентом Ильхамом Алиевым 2024 года - "Года солидарности во имя зеленого мира", осуществляются с учетом экологической устойчивости и зеленых технологий.

Планируется, что проект будет реализован в ближайшее время во всех административных зданиях и на парковках центров "ASAN xidmət".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фото“ASAN xidmət” mərkəzlərində alternativ enerjidən istifadə olunacaq

Другие новости из категории

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
2 ноября 2024 г. 13:31
Новый глава ИВ Агдаша представлен коллективу
Новый глава ИВ Агдаша представлен коллективу
2 ноября 2024 г. 12:08
В Центре Гейдара Алиева открылась выставка Равновесие в природе итальянского скульптора Лоренцо Куинна
ФотоВ Центре Гейдара Алиева открылась выставка "Равновесие в природе" итальянского скульптора Лоренцо Куинна
2 ноября 2024 г. 10:22
В Аппарате омбудсмена Азербайджана проведена встреча с турецким профессором Ильбером Ортайлы
В Аппарате омбудсмена Азербайджана проведена встреча с турецким профессором Ильбером Ортайлы
1 ноября 2024 г. 22:38
Комиссия Милли Меджлиса и Агентство развития медиа обратились к гражданам
Комиссия Милли Меджлиса и Агентство развития медиа обратились к гражданам
1 ноября 2024 г. 18:55
В Шуше простились с шехидом Первой Карабахской войны Хидаятом Гараевым
ФотоВ Шуше простились с шехидом Первой Карабахской войны Хидаятом Гараевым
1 ноября 2024 г. 17:34
Экономический совет Азербайджана обсудил усовершенствование системы агрострахования
ФотоЭкономический совет Азербайджана обсудил усовершенствование системы агрострахования
1 ноября 2024 г. 17:16
ANAMA обезвредила более 1000 мин на освобожденных территориях в октябре
ANAMA обезвредила более 1000 мин на освобожденных территориях в октябре
1 ноября 2024 г. 16:59
Президент назначил нового главу исполнительной власти Агдашского района
Президент назначил нового главу исполнительной власти Агдашского района
1 ноября 2024 г. 16:44
В Загатале простились с шехидом Первой Карабахской войны Рамизом Махмудовым
ФотоВ Загатале простились с шехидом Первой Карабахской войны Рамизом Махмудовым
1 ноября 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi