Электроснабжение "ASAN xidmət" будет осуществляться из альтернативных источников энергии

Состоялась презентация проекта по переходу на альтернативные источники энергии в электроснабжении центров "ASAN xidmət".

Состоялась презентация проекта по переходу на альтернативные источники энергии в электроснабжении центров "ASAN xidmət".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие председатель "ASAN xidmət" Ульви Мехдиев и министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев.

Было отмечено, что инициативы, реализуемые в рамках объявленного президентом Ильхамом Алиевым 2024 года - "Года солидарности во имя зеленого мира", осуществляются с учетом экологической устойчивости и зеленых технологий.

Планируется, что проект будет реализован в ближайшее время во всех административных зданиях и на парковках центров "ASAN xidmət".