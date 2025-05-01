На останках жертв в массовом захоронении в Ходжалы обнаружены следы пыток

Эльдар Самедов: На останках, обнаруженных в Ходжалы, зафиксированы следы пыток

На останках тел в массовом захоронении, найденном ранее в Ходжалы, зафиксированы явные признаки насильственной смерти и жестоких пыток.

Как сообщает Report, об этом заявил замглавы рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

"Несмотря на то, что нормы международного гуманитарного права строго запрещают захват мирных жителей в заложники, эти люди подверглись не только незаконному удержанию, но и зверским пыткам, прежде чем были хладнокровно убиты. После этого их тела были погребены в массовом захоронении", - подчеркнул Эльдар Самедов.

Он также отметил, что Азербайджан на протяжении многих лет безуспешно призывал международное сообщество содействовать в установлении судеб как жертв Ходжалинской трагедии, так и других граждан, пропавших без вести в ходе конфликта. Однако армянская сторона по-прежнему отказывается предоставить какую-либо информацию о местонахождении и участи этих людей.

"Характер повреждений на останках не оставляет сомнений в том, что погибшие стали жертвами преднамеренного насилия. На костях рук, ног и черепах отчетливо видны следы ударов тупыми предметами. Фрагменты одежды указывают на то, что в могиле захоронены тела гражданских лиц, большинство из которых, по оценкам экспертов, составляют женщины", - добавил замглавы рабочей группы.