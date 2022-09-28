Эльдар Намазов: Азербайджану нужны сильные мозговые центры

"В Азербайджане есть определенные пробелы в области военно-политического анализа. Поэтому необходимы сильные мозговые центры".

"В Азербайджане есть определенные пробелы в области военно-политического анализа. Поэтому необходимы сильные мозговые центры".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра стратегических и международных исследований Эльдар Намазов во время выступления на l форуме мозговых центров Азербайджана.

По мнению политолога, геополитическая ситуация очень важна для региона: "У нас всегда был хороший специалист по Ирану, Турции. Но серьезных исследований по Центральной Азии почти не проводилось. Однако это очень важно. Необходимы исследования Центральной Азии".