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Эльдар Намазов: Азербайджану нужны сильные мозговые центры

Эльдар Намазов: Азербайджану нужны сильные мозговые центры "В Азербайджане есть определенные пробелы в области военно-политического анализа. Поэтому необходимы сильные мозговые центры".
Внутренняя политика
28 сентября 2022 г. 11:58
Эльдар Намазов: Азербайджану нужны сильные мозговые центры

"В Азербайджане есть определенные пробелы в области военно-политического анализа. Поэтому необходимы сильные мозговые центры".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра стратегических и международных исследований Эльдар Намазов во время выступления на l форуме мозговых центров Азербайджана.

По мнению политолога, геополитическая ситуация очень важна для региона: "У нас всегда был хороший специалист по Ирану, Турции. Но серьезных исследований по Центральной Азии почти не проводилось. Однако это очень важно. Необходимы исследования Центральной Азии".

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Версия на азербайджанском языке Eldar Namazov: "Azərbaycanda güclü beyin mərkəzlərinə ehtiyac var"

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