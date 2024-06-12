Эльдар Азизов: В настоящее время в Баку ведется строительство десяти новых мегапарков

В Баку построены около 400 парков, в настоящее время ведется строительство 10 новых мегапарков.

В Баку построены около 400 парков, в настоящее время ведется строительство 10 новых мегапарков.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на 9-м Всемирном саммите городов в Сингапуре.

По его словам, сегодня Баку изменился в лучшую сторону и стал креативным городом: "Сегодня Баку не только не отстает от Сингапура в коммунальной и некоторых других сферах, но и опережает его по ряду показателей. На сегодняшний день Баку стал еще краше и чище. Это отмечают как местные жители, так и приезжающие в наш город туристы".

В рамках визита состоялась встреча азербайджанской делегации с министром по вопросам устойчивого развития и окружающей среды Сингапура Грейс Фу.