    Эльдар Азизов: Среди чиновников встречаются случаи измены и злоупотребления властью

    Внутренняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 14:45
    Эльдар Азизов: Среди чиновников встречаются случаи измены и злоупотребления властью

    Подавляющее большинство государственных служащих в Азербайджане честно и ответственно выполняют свои обязанности, однако отдельные случаи злоупотребления властью и измены все еще фиксируются.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на совещании с руководителями хозяйственных структур столицы.

    По его словам, любые этические нарушения и злоупотребления должностными полномочиями абсолютно недопустимы и должны получать моментальную и объективную оценку.

    "К сожалению, иногда мы сталкиваемся с тем, что отдельные чиновники, облеченные ответственными функциями, поддаются больным амбициям, деградируют и даже становятся на путь предательства. Все должны помнить: благодаря политике президента Азербайджана государство - это единый механизм, который способен очищаться от безответственных и коррумпированных кадров", - подчеркнул Азизов.

    Глава исполнительной власти отметил, что основными критериями оценки деятельности чиновников остаются ответственность и преданность делу. Каждый госслужащий должен осознавать свою ответственность перед обществом, служить интересам граждан и проявлять скромность, честность и профессиональную верность.

    Eldar Əzizov: Bəzi məmurların xəyanət yoluna düşdüyü hallarla qarşılaşırıq

    Лента новостей