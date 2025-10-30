Эльдар Азизов: Среди чиновников встречаются случаи измены и злоупотребления властью

Подавляющее большинство государственных служащих в Азербайджане честно и ответственно выполняют свои обязанности, однако отдельные случаи злоупотребления властью и измены все еще фиксируются.

Как сообщает Report, об этом заявил глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на совещании с руководителями хозяйственных структур столицы.

По его словам, любые этические нарушения и злоупотребления должностными полномочиями абсолютно недопустимы и должны получать моментальную и объективную оценку.

"К сожалению, иногда мы сталкиваемся с тем, что отдельные чиновники, облеченные ответственными функциями, поддаются больным амбициям, деградируют и даже становятся на путь предательства. Все должны помнить: благодаря политике президента Азербайджана государство - это единый механизм, который способен очищаться от безответственных и коррумпированных кадров", - подчеркнул Азизов.

Глава исполнительной власти отметил, что основными критериями оценки деятельности чиновников остаются ответственность и преданность делу. Каждый госслужащий должен осознавать свою ответственность перед обществом, служить интересам граждан и проявлять скромность, честность и профессиональную верность.