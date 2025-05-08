Эльдар Азизов: Работы на освобожденных территориях ведутся ускоренными темпами

Работы на освобожденных территориях ведутся ускоренными темпами.

Работы на освобожденных территориях ведутся ускоренными темпами.

Как сообщает Report, об этом заявил глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на мероприятии, посвященном 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева, и на церемонии открытия нового корпуса административного здания прокуратуры Баку.

Он отметил, что в Баку и в других регионах проводятся различные реформы. "Уровень жизни в Азербайджане высокий. В настоящее время мы значительно опережаем постсоветские страны", - подчеркнул он.