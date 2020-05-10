Эльдар Азизов https://report.az/storage/news/92996649cbdbe59fe257115dcd5c0ce2/c03dba44-7fac-4ce1-88f3-c1fe4d977775_292.jpg

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов прокомментировал выговор главы исполнительной власти Гарадагского района Сулеймана Микаилова.

Как передает Report, обращаясь к журналистам по этому поводу, глава города заявил, что руководители всех органов исполнительной власти должны хорошо работать:

"Сегодня мы видим, что исполнительная власть Гарадагского района пытается изменить свою деятельность. Это нормально, если кого-то наказывают или оценивают его деятельность. Каждый должен сделать определенные выводы и повысить ответственность за выполнение поставленных задач".

Э.Азизов ответил на вопрос, сделал ли глава исполнительной власти Гарадагского района выводы из выговора:

"Пока рано говорить. Прошел всего лишь месяц. В любом случае, никаких новых замечаний против них сделано не было".

Эльдар Азизов также сообщил, что, кроме исполнительной власти Гарадагского района, ни одному из руководителей районных исполнительных органов не сделано выговора.

Следует отметить, что глава исполнительной власти Гарадагского района Сулейман Микаилов 24 марта подвергся жесткой критике на совещании по вопросам дезинфекции, осуществляемой в столице в связи с коронавирусной инфекцией, и ему был вынесен выговор.