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Эльдар Азизов проголосовал на внеочередных парламентских выборах

Эльдар Азизов проголосовал на внеочередных парламентских выборах Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проголосовал на внеочередных выборах в Милли Меджлис.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 11:37
Эльдар Азизов проголосовал на внеочередных парламентских выборах

Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проголосовал на внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, он проголосовал на избирательном участке №6 Сабаильского избирательного округа №7.

Напомним, сегодня в Азербайджане проводятся внеочередные парламентские выборы в Милли Меджлис. Голосование началось в 08:00 по местному времени на 6 478 избирательных участках в 125 избирательных округах по всей стране, включая 54 участка на освобожденных территориях.

На 125 депутатских мандатов претендуют 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане — 6 421 960 человек.

Избирательные участки закроются в 19:00.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEldar Əzizov növbədənkənar parlament seçkilərində səs verib

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