Эльдар Азизов: Баку стал брендом на мировой арене

Город Баку стал брендом на мировой арене.

Город Баку стал брендом на мировой арене.

Как сообщает Report, об этом глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов заявил на конференции "20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности" в Баку.

Он отметил, что Баку качественно изменился и динамично развивается: "За минувшие 20 лет в городе построено множество жилых комплексов и гостиниц, удвоилось количество больниц. Сегодня Баку стал одним из самых известных туристических центров в мире. Баку развивается и становится еще красивее".

Э.Азизов отметил, что в результате политики президента повысился уровень жизни населения.