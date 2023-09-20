Эльчин Амирбеков: Незаконные вооруженные формирования в Карабахе представляют угрозу для жизни сотен людей

Незаконные вооруженные формирования в Карабахе ежедневно представляют серьезную угрозу для жизни сотен наших людей. Около 10 тысяч членов незаконных вооруженных формирований почти три года присутствуют на данной азербайджанской территории.

Незаконные вооруженные формирования в Карабахе ежедневно представляют серьезную угрозу для жизни сотен азербайджанских граждан. Около 10 тысяч членов незаконных вооруженных формирований почти три года присутствуют на данной азербайджанской территории.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью французскому радио.

По его словам, Армения оказывает сепаратистам всяческую поддержку: "Армения также финансирует сепаратистов из своего государственного бюджета. Все это представляет серьезную угрозу безопасности нашей страны. Поэтому было принято решение провести локальные антитеррористические мероприятия и нейтрализовать легитимные военные цели - вооруженные формирования, военные объекты и инфраструктуру противника".