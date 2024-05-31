Эльчин Амирбеков: К концу года на освобожденные территории вернутся еще 20 тыс. человек

К концу этого года 20 тыс. бывших вынужденных переселенцев вернутся на родные земли.

К концу 2024 года на освобожденные от оккупации территории вернутся еще 20 тыс. бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков на III Международной конференции по разминированию, на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

"Как гласит девиз сегодняшней конференции, мы стремимся уменьшить негативное воздействие мин на окружающую среду, создать безопасное и "зеленое" будущее. Разминирование территорий является одним из наиболее важных задач, в частности в постконфликтный период", - сказал Амирбеков.

Амирбеков отметил, что на освобожденных от оккупации территориях продолжаются масштабные работы по реконструкции: "Все строится с нуля. Полным ходом продолжается работа по возвращению на родные земли около 800 тыс. бывших вынужденных переселенцев. До конца этого года на освобожденные территории вернутся еще 20 тыс. человек, девять городов будут застроены заново. На восстановительные работы с 2021 года в целом инвестировано около 7 млрд долларов США”, - сказал он.