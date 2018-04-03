Эльшад Гамидов: Я как председатель Азербайджанского комитета против пыток посещаю следственные изоляторы - ОБНОВЛЕНО

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В заявлении Report по данному вопросу Эльшад Гамидов сообщил, что на самом деле он сам возглавляет организацию: "Председателем Азербайджанского комитета против пыток избран я. Жена бывшего председателя организации покойного Эльчина Бехбудова возбудила иск против нас в суде, однако проиграла на суде. Я в качестве председателя Азербайджанского комитета против пыток посещаю следственные изоляторы Службы государственной безопасности и других государственных учреждений, школы-интернаты и другие места. Если бы я не был председателем организации, меня бы не впускали в эти учреждения. Отсюда я обращаюсь посредством вашего информационного агентства к тем, кто пользуется нашим именем: Не пользуйтесь больше именем Комитета против пыток. В противном случае нам придется обратиться в суд и государственные органы".

***2 апреля, 23:41

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Распространилась информация о назначении нового председателя Азербайджанского комитета против пыток.

Как сообщает Report, в информации отмечается, что данную должность получил преподаватель Азербайджанского технического университета, доктор философских наук Турал Ядигар оглу Гусейнов.