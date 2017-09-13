Эльмира Сулейманова встретилась с Гёзаль Байрамлы и Афганом Мухтарлы

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Эльмира Сулейманова в рамках деятельности Национального превентивного механизма посетила Бакинский следственный изолятор Пенитенциарной службы минюста.

Как сообщили Report в Аппарате Омбудсмена, целью визита, организуемого на основе факультативного протокола "Конвенции против пыток и другого жестокого, бесчеловечного, унизительного обращения или наказания" и конституционного закона "Об омбудсмене", было рассмотрение вопросов содержания и обращения в изоляторе, а также поступивших обращений, изучение ситуации с обеспечением прав арестованных, согласно внутренним дисциплинарным правилам и международным стандартам.

Для изучения вопросов обращения и условий содержания омбудсмен встретилась в конфиденциальном порядке с большим количеством лиц, в том числе были выслушаны Гёзаль Байрамлы, Афган Мухтарлы, Азиз Оруджов, обсуждены вопросы обеспечения их прав, пересмотрены поднимаемые ими вопросы, ряд обращений исполнен, было отмечено, что будет оказана помощь по решению вопросов в рамках полномочий.

Некоторые принятые лица выразили недовольство ходом следствия в их отношении. Всем были даны юридические советы по поднятым в обращениях вопросам следствия, декриминализации преступлений и другим уголовным и гражданским отношениям, разъяснены полномочия омбудсмена.

Указанные лица не жаловались на условия содержания, обращение сотрудников учреждения и медицинские услуги.

Задержанные выразили благодарность правозащитнице за внимание и интерес к их ситуации.

В завершение с руководством учреждения были проведены обсуждения по эффективному обеспечению прав содержащихся, даны рекомендации.

По итогам посещения будет обращено в соответствующие структуры.