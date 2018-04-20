Эльмира Сулейманова: Продажа одной квартиры нескольким людям нарушает права многих семей

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Руководство строительных компаний продает одни и те же квартиры в многоэтажных жилых зданиях в Баку как минимум 2-3 людям. В результате этого нарушаются права очень многих семей".

Как сообщает Report, об этом сообщается в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) Эльмиры Сулеймановой за 2017 год касательно ситуации с обеспечением и защитой в Азербайджане прав и свобод человека.

Сообщается, что Уполномоченная по правам человека обратилась в правоохранительные органы для проверки случаев, отраженных в подобного рода жалобах, и принятия мер.

В докладе отмечается, что в некоторых жалобах отражены случаи определения жилищно-строительными кооперативами коммунальных нормативов, противоречащих требованиям Тарифного Совета, нарушаются условия договоров, заключенные с жильцами, людей обманывают:

"Принимая во внимание все указанное, целесообразно провести мониторинги с участием министерств экономики и налогов, а также Главным управление по борьбе коррупцией при генпрокуроре, принять меры в рамках закона при обнаружении названных случаев".

Документ будет обсужден на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса 24 апреля.