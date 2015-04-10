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    Эльмар Мамедъяров принял посла ОАЭ в Азербайджане в связи с завершением дипломатической деятельности

    На встрече была выражена удовлетворенность развитием связей между двумя странами

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане Салема Халифа Мохамеда Аль-Гафли в связи с завершением дипломатической деятельности.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

    На встрече была выражена удовлетворенность развитием двусторонних связей и отмечено о вкладе, внесенном в двустороннее сотрудничество, в результате последних визитов в Азербайджан высокопоставленных делегаций ОАЭ.

    Посол Салем Халифа Мохамед Аль-Гафли выразил признательность за прекрасные условия, созданные для работы посольства в период его дипломатической деятельности в нашей стране.

    В свою очередь, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.

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