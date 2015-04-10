Эльмар Мамедъяров принял посла ОАЭ в Азербайджане в связи с завершением дипломатической деятельности

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял посла Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджане Салема Халифа Мохамеда Аль-Гафли в связи с завершением дипломатической деятельности.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

На встрече была выражена удовлетворенность развитием двусторонних связей и отмечено о вкладе, внесенном в двустороннее сотрудничество, в результате последних визитов в Азербайджан высокопоставленных делегаций ОАЭ.

Посол Салем Халифа Мохамед Аль-Гафли выразил признательность за прекрасные условия, созданные для работы посольства в период его дипломатической деятельности в нашей стране.

В свою очередь, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров пожелал послу успехов в дальнейшей деятельности.