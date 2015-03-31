​Эльмар Мамедъяров: Между Азербайджаном и Украиной существуют тесные партнерские отношения

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял делегацию рабочей группы межпарламентских связей Украина-Азербайджан Верховной рады.

Как сообщили Report из МИД, на встрече министр отметил важность межпарламентских связей, и добавил, что данный визит послужит развитию двусторонних отношений. Э.Мамедъяров также коснулся тесных партнерских отношений между Азербайджаном и Украиной, взаимной поддержки и сотрудничества двух стран в рамках международных организаций.

Руководитель рабочей группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Азербайджаном Роман Насиров отметил, что они придают важное значение азербайджано-украинским межпарламентским связям и в рамках визита проводят плодотворные встречи. Гость также заявил о заинтересованности в обмене опытом с Азербайджаном в различных областях.

На встрече также обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в областях сельского хозяйства, промышленности, культуры, спорта и пр. и создания совместной межправительственной комиссии с точки зрения развития связей.