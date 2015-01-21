Эльман Фаттах: Партия Мусават не намерена участвовать в парламентских выборах в качестве блока

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "Партия Мусават не намерена участвовать в парламентских выборах в качестве блока". Об этом заявил Report заместителя председателя партии Мусават Эльман Фаттах. Он сказал, что хотя партия участвует в обсуждениях, связанных с парламентскими выборами, она не будет принимать участие в выборах в качестве блока.

Он напомнил, что в основе плана действий нам 2015 год партии Мусават лежит сотрудничество с политическими партиями, организациями, избирательные реформы, усовершенствование избирательного законодательства, сотрудничество в сфере организации совместных наблюдений за выборами.