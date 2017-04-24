Эльдар Самедов: У находящихся в заложниках Дильгама Самедова и Шахбаза Гулиева имеются проблемы со здоровьем

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Проводится работа по освобождению содержащихся в заложниках на территории Нагорного Карабаха Азербайджана Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана Эльдар Самедов.

Он сообщил, что этот вопрос ежедневно находится в центре внимания Государственной комиссии: "По указанию руководителя Комиссии мы продолжаем деятельность по освобождению Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. По имеющейся у нас информации, у лиц, находящихся в заложниках, возникли проблемы со здоровьем. Этот вопрос был подробно обсужден с международными организациями, с которыми мы сотрудничаем. Эти международные организации также сообщили о проведении в будущем мониторинга, связанного с состоянием их здоровья, и проведении проверки с приглашением международных врачей".