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    ​Эльдар Махмудов освобожден от должности министра национальной безопасности Азербайджана

    Cоответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев

    Баку. 17 октйабря. REPORT.AZ/ Эльдар Махмудов освобожден от должности министра национальной безопасности Азербайджана.

    Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    “Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

    Освободить Эльдара Ахмед оглу Махмудова от должности министра национальной безопасности Азербайджанской Республики”, - говорится в распоряжении президента.

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