​Эльдар Махмудов освобожден от должности министра национальной безопасности Азербайджана

17 октября, 2015 21:26

Баку. 17 октйабря. REPORT.AZ/ Эльдар Махмудов освобожден от должности министра национальной безопасности Азербайджана. Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев. “Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: Освободить Эльдара Ахмед оглу Махмудова от должности министра национальной безопасности Азербайджанской Республики”, - говорится в распоряжении президента.