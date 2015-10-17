Баку. 17 октйабря. REPORT.AZ/ Эльдар Махмудов освобожден от должности министра национальной безопасности Азербайджана.
Как передает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
“Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Освободить Эльдара Ахмед оглу Махмудова от должности министра национальной безопасности Азербайджанской Республики”, - говорится в распоряжении президента.
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