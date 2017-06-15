Эльдар Ибрагимов: Желающие убить Гейдара Алиева звали его в Баку - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Интервью Report c соратником общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, председателем комитета по аграрной политике Милли Меджлиса, членом правления партии "Ени Азербайджан" Эльдаром Ибрагимовым.

- Эльдар муэллим, в связи с Днем национального спасения мы бы хотели, чтобы вы как человек близко знающий общенационального лидера Гейдара Алиева поделились с читателями вашими мыслями, воспоминаниями. Каким вы помните ваше первое знакомство с Гейдаром Алиевым?

- Я знал общенационального лидера еще в 1969-1982 годы, когда он был первым секретарем коммунистической партии Азербайджана. Я с молодости был тем, кто любил Гейдара Алиева. Его разговор, знания, работа, аккуратная одежда с юности сделала меня его поклонником. В 1980-83 годы я работам инструктором в провинциальном парткоме. 5 мая 1981 года в Нахчыване выпал снег, был нанесен большой урон плодоносящим деревьям. В тот период сказали, что Гейдар Алиев приедет в Нахчыван для проведения совещания. Второй секретарь Обкома вызвал меня (я до сих пор не знаю, почему он вызвал именно меня) и попросил, чтобы я был в приемной комнате Камрана Рагимова (первый секретарь того времени), когда прибудет Гейдар Алиев. Он мне сказал, приедет Гейдар Алиев и ты скажешь такие-то слова. Я очень обрадовался, что ближе познакомлюсь с Гейдаром Алиевым, но с другой стороны, опасался. Потому что Гейдар Алиев был очень грозным человеком, я думал, как скажу ему эти слова. Хоть Гейдар Алиев и приехал в Нахчыван, он провел совещание в зале заседаний на первом этаже и уехал. То есть мне не суждено было с ним встретиться. Я подумал про себя, что Аллах создал для меня шанс встретиться с Гейдаром Алиевым и не получилось. Но жизнь исполнила мою мечту. В 1990 году из-за известных событий Гейдар Алиев приехал 22 июля в Нахчыван. Тогда я был первым заместителем председателя совета министров Нахчывана, председателем Государственного аграрно-промышленного комитета, в то же время членом бюро Обком. Естественно, встреча с Гейдаром Алиевым не принесла бы мне пользы. Однако мое достоинство, а также любовь и уважение к Гейдару Алиеву вынудили меня пойти к нему. Мы познакомились, побеседовали. Он спросил, не боялся ли я, идя к нему? Я сказал: "Я все обдумал. Никто не вечен на должности. Я нахчыванец, как и вы. Не увидеться с вами мне не позволило достоинство". Ему понравились мои слова, он рассмеялся. Потом состоялась наша вторая встреча.

- Какими вам запомнились события, происходившие 15 июня?

- Отмечу, что одним из основных критериев этих процессов были ошибки, неопытность руководства того времени. Они не смогли ни организовать переворот в Нахчыване, никак-то помочь Гейдару Алиеву. Пошли в Гянджу и хотели свергнуть Сурета Гусейнова, а он всех их задержал в Гяндже. Это исходило от их неопытности, неумелости. Они не руководили даже ни одним "ЖЭКом". Именно поэтому пробыли у власти всего 12 месяцев и 27 дней. Они сильно разрушили Азербайджан. Как депутат Верховного совета я знал об этом. Страна была на грани уничтожения. В Южной зоне создали Талыш-Муганскую республику. На севере тоже были сепаратистские силы. У каждого была своя команда бандитов, и они воевали друг с другом. Люди в Азербайджане жили в ужасе. Молодежь ловили на улице и отправляли на войну. Многие вернулись мертвыми. Говоря об этих фактах, у человека болит сердце, я был осведомлен обо всем этом. В таком сложном положении президент того времени Абульфаз Эльчибей направил за Гейдаром Алиевым самолет.

Самолет прилетел в Нахчыван 6 июня, но Г.Алиев не ехал в Баку. 7 июня я позвонил ночью, где-то полвторого, Г.Алиеву. Тогда Г.Алиев работал до утра, приходил домой утром в 4-5 утра. Я позвонил и сказал, что утром хочу полететь в Баку. Он сразу понял, в чем дело и сказал езжай. Естественно, у Г.Алиева был не один, а сотни каналов. Ему слали сообщения отовсюду, и одним из них был я. Я хотел изучить ситуацию в Баку, возможность или невозможность поездки Г.Алиева в Баку. Потому что направившие этот самолет, совершившие госпереворот, желающие убить Гейдара Алиева теперь звали его. Но откуда мы могли знать, что Г.Алиев доберется до Баку живым и здоровым? Как любящий Г.Алиева человек, человек, видящий, что творится, я понимал, что единственная надежда - это он. Ему могли сделать все, что угодно. После приезда в Баку я увидел, что люди уже ждут Гейдара Алиева и других разговоров нет. 8 июня я позвонил Г.Алиеву и сказал, что все в порядке, пора приезжать. Он сказал, хорошо, мы подумаем. Я могу сказать и о совершенной тогда ошибке. Я спросил, когда вы приедете? Он ответил, когда приеду, узнаешь. После я понял, что допустил ошибку, потому что все телефоны Гейдара Алиева прослушивались.

9 июня Г.Алиев прибыл в Баку. Он провел встречу в Верховном совете, выступил. Поехал в Гянджу, изучил события. Наконец 15 июня Г.Алиева избрали председателем Верховного совета. Шло много игр. Были те, кто не проголосовал. Проголосовавших было больше. После избрания председателем, в первую очередь он стал создавать стабильность, пресекать бандитские группы. По-другому было невозможно. 15 июня 1993 года он был избран председателем, 12 мая 1994 года добился режима прекращения огня. Так как делать что-то в состоянии войны было невозможно. После он начал развивать экономику. 20 сентября 1994 года был подписан "Контракт века", в Баку приехало 11 транснациональных компаний. Они приехали в Азербайджан из-за авторитета Г.Алиева. Потому что Азербайджан был развалившейся страной, и никто не верил, что сюда могут приехать и заключить контакт. Была вера в Г.Алиева. Контракты были заключены, было проделано много работы, Азербайджан вступил на путь развития.

Отмечу также, что политику Г.Алиева сегодня успешно, достойно продолжает уважаемый президент Ильхам Алиев.

Сегодня мы отмечаем 15 июня - День национального спасения. В первые годы правления Г.Алиева спасение не праздновалось как праздник. 17 июня 1997 года я выступил в Милли Меджлисе и предложил отмечать 15 июня как праздник. Были те, кто поддержал и те, кто промолчал. Через 10 дней, 27 июня, выступили 45 депутатов, и было решено отмечать 15 июня как праздник Спасения.

- Что можно сказать в связи с исторической значимостью Дня национального спасения?

- Лично для меня одним из первых и самых дорогих праздников является день спасения. Потому что если бы не эта дата, сегодня не было бы Азербайджана. Гейдар Алиев спас людей от беды, государственность – от разрушения. Именно после этого страна стала развиваться.

Как один из вопросов в моей компетенции я могу сказать, что в 1996 году мы под руководством Г.Алиевым осуществили земельную реформу. Я не могу не сказать об этом как председатель комитета по аграрной политике. Мы много работали над этим законом. Г.Алиев несколько раз собирал ученых, проводили совещания. Он обсуждал каждое предложение, точки и запятые в законе, делал формулировки филиграннее. 11 августа 1996 года закон был принят. Благодаря этому закону, среди стран СНГ только у нас земельная реформа прошла на очень высоком уровне. Это все продукт ума, мудрости Гейдара Алиева. Все проделанные после работы, принятые законы связаны с его именем. После прихода Г.Алиева к власти, он заложил основы экономики. В 1996 году у нас был бюджет всего в 596 тыс. долларов.

Г.Алиев наладил отношения с мировыми государствами, нарушенные во время правления Народного фронта. Например, с 4 по 10 марта 1994 года я был в составе делегации, которая с Г.Алиевым направлялась в Китай. Тогда Г.Алиев испытал много трудностей, чтобы наладить отношения, которые нарушились из-за слов прошлой власти о том, что мы водрузим флаг в Китае. В короткие сроки улучшились отношения с Ираном, Россией.

Я поздравляю весь народ с Днем национального спасения. Пусть спокойствие будет вечным. У нас есть экономика, армия, оружие и сила. Мы хотим, чтобы оккупированные земли были освобождены мирным путем. Если мирный путь будет невозможен, у нас имеется сила для возвращения земель. И этом возрасте я готов как солдат пойти на войну за возвращение земель. Я верю, что наша территориальная целостность будет обеспечена без войны. Уважаемый президент проявляет большую политическую волю. Несмотря на то, что президент Армении не проявляет воли и бежит. Но убегая, однажды он зайдет в тупик, не сможет обойти стену. Тогда мы вернем наши земли.

- Эльдар муэллим, расскажите еще немного о личных качествах, отношении к людям Гейдара Алиева. Каким он был человеком?

- Гейдар Алиев был личностью высокого уровня не только в политике, но и в отношении к людям. Расскажу только об одном эпизоде.

Сначала отмечу, что в 1981 году, когда Г.Алиев приехал в Нахчыван, я с ним не смог увидеться. Потом я сказал ему, что тогда не смог с вами увидеться, моя мечта так и осталась неисполненной. У него было прекрасное чувство юмора. Он в шутку сказал: "Эльдар, я ведь тогда тебя не знал. Если бы я знал о твоей мечте, пришел и встретился бы с тобой". У нас с ним были очень хорошие отношения как у старшего и младшего брата, отца и сына. Наши разговоры тоже всегда были разговорами между мужчинами. Порой я видел, что ему не нравится то, что я говорю, он хмурился. Я говорил, что излагаю правду. Через неделю он мне говорил, что все проверил, и я был прав. Я не имел никаких просьб к нему, я просто достойно служил. Г.Алиев предлагал мне определенные должности. Я отвечал, что я депутат, председатель комитета, что еще нужно? Не всем же быть министрами, это моя работа, и я вам нужен в Милли Меджлисе.

Он был искренним, дружелюбным человеком. Помню, однажды в газете "Голос" ("Səs") вышла статья в связи с Зарифой ханум. Ее братья дали интервью о ней. Я прочитал газету в самолете по дороге из Баку в Нахчыван и очень растрогался. Я принес эту газету Г.Алиеву. Он захотел, чтобы я прочел. Я сказал, что мое сердце не выдержит, и он начал читать сам. Вскоре, повернувшись, посмотрев на него и увидев, что он опечалился, я встал и вышел без разрешения. Скоро он позвал обратно и спросил: "Эльдар, почему ты вышел?" Я ответил, что не хотел видеть его грусть, слезы…

Супружество Г.Алиева и Зарифы ханум было примером семьи. У нас часто случается так, что как только жена умирает, мужчина женится. Но очень любящий семью Г.Алиев показал, что если любишь семью, ее менять нельзя. Это относится не только к женщинам, но и к мужчинам, является примером. Человек любит один раз и любим один раз. Он был человеком, который любил семью, народ, нацию, родину, жертвовал жизнью ради них. Он дал народу спасение. Азербайджанский народ в неоплатном долгу перед ним, в том числе и я.

За 13 лет, что я был рядом с ним, с 1990 по 2003 годы я был его учеником. Я прошел его школу. Его жизненный путь – образец для людей.

Если взять тех, кто работал тогда в политбюро, Г.Алиев – единственный человек, который ушел с работы и вернулся на должность. Храбрец никогда не сдается.

Пока есть Азербайджан, Г.Алиев будет жить. Он живет и для меня. Его идеям дает жизнь наш президент. Мы даем жизнь. Значит, этот человек жив. Весь народ сказал, что Г.Алиев - наш общенациональный лидер. Наш вождь.

Именно поэтому мы сейчас во всех выступлениях в связи с ним говорим общенациональный лидер.