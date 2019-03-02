Эльдар Азизов прокомментировал предложение о проведении выборов мэра в Баку

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов прокомментировал предложения о проведении выборов мэра в Баку и других крупных городах.

Как сообщает Report, Э.Азизов заявил, что нынешняя структура более эффективна.

По его словам, этот вопрос не входит в полномочия Исполнительной власти города Баку: "Назначение на пост главы Исполнительной власти Баку регулируется законодательством. По Конституции, глава Исполнительной власти города Баку выступает в качестве уполномоченного представителя президента. Это один институт, а мэрия – другой институт. У каждого из них свои преимущества и слабые места. Я считаю, что нынешняя структура работает более эффективно".