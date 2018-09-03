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Эльдар Азизов поручил убрать элементы, вредящие эстетическому виду зданий в Баку

Эльдар Азизов поручил убрать элементы, вредящие эстетическому виду зданий в Баку

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В настоящее время работы в данной сфере ведутся в основном в трех районах

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель главы Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов поручил убрать элементы, вредящие эстетическому виду жилых и нежилых зданий в столице.

Как сообщили Report в ИВ города, по поручению, демонтируются рекламы на иностранном языке и рекламные конструкции, не соответствующие месту установки.

Кроме того, со зданий убираются и железные конструкции, предназначенные для вывешивания белья.

В настоящее время работы в данной сфере ведутся в основном в Ясамальском, Наримановском и Низаминском районах.

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