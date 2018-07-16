Эльдар Азизов назначен заместителем главы Исполнительной власти города Баку

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Глава Исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Азизов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Э.Азизов назначен заместителем главы Исполнительной власти города Баку. В настоящее время он исполняет обязанности главы Исполнительной власти города Баку.

Напомним, что Э.Азизов в 2015 году был назначен главой Исполнительной власти Сабаильского района столицы.