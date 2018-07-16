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    Эльдар Азизов назначен заместителем главы Исполнительной власти города Баку

    Подписано распоряжение

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Глава Исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Азизов освобожден от занимаемой должности.

    Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Э.Азизов назначен заместителем главы Исполнительной власти города Баку. В настоящее время он исполняет обязанности главы Исполнительной власти города Баку.

    Напомним, что Э.Азизов в 2015 году был назначен главой Исполнительной власти Сабаильского района столицы.

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