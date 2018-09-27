Эльдар Азизов: Баку нацелен на расширение сотрудничества с российскими регионами

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "В 2017 году в Баку сдано в эксплуатацию более 430 тысяч квадратных метров жилплощади".

Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности главы исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов на расширенном заседании Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов в рамках девятого азербайджано-российского межрегионального форума в Баку.

Он добавил, что объем капитальных вложений в Баку составил 12 млрд манатов. По его словам, за последние пять лет товарооборот в азербайджанской столице увеличился вдвое и составил примерно 20 млрд манатов.

"Развитие инфраструктуры привело к стремительному росту туристов. Так, за 9 месяцев Баку посетили около 1,5 млн туристов. К концу года ожидается рост в 20% по сравнению с прошлым годом", - отметил Э.Азизов.

По его словам, примерно 30% приезжающих туристов составляют граждане России.

Он указал, что развитие межрегионального сотрудничества откроет новый потенциал в сфере туризма и реализации других проектов.

Э.Азизов подчеркнул, что Баку нацелен на расширение сотрудничества с российскими регионами.