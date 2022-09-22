Экзамены на водительские права будут проводиться через центральную информационную систему дорожной полиции

Экзамены на водительские права будут проводиться через центральную информационную систему дорожной полиции

Экзамены на получение водительских прав в Азербайджане будут организованы через центральную информационную систему Главного управления дорожной полиции Министерства внутренних дел. Как сообщает Report, это отражено в "Положении о центральной инфор

https://static.report.az/photo/ff03aa46-08db-3542-8d3a-6c5a4def6d76.jpg https://static.report.az/photo/ff03aa46-08db-3542-8d3a-6c5a4def6d76.jpg

Экзамены на получение водительских прав в Азербайджане будут организованы через центральную информационную систему Главного управления дорожной полиции Министерства внутренних дел.



Как сообщает Report, это отражено в "Положении о центральной информационной системе Главного управления дорожной полиции МВД", утвержденном указом президента Ильхама Алиева.



Согласно положению, организация экзаменов на получение водительских прав будут осуществляться через эту систему. Подпишитесь на наш Telegram канал