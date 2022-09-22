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Экзамены на водительские права будут проводиться через центральную информационную систему дорожной полиции

Экзамены на водительские права будут проводиться через центральную информационную систему дорожной полиции Экзамены на получение водительских прав в Азербайджане будут организованы через центральную информационную систему Главного управления дорожной полиции Министерства внутренних дел. Как сообщает Report, это отражено в "Положении о центральной инфор
Внутренняя политика
22 сентября 2022 г. 17:33
Экзамены на водительские права будут проводиться через центральную информационную систему дорожной полиции

Экзамены на получение водительских прав в Азербайджане будут организованы через центральную информационную систему Главного управления дорожной полиции Министерства внутренних дел.

Как сообщает Report, это отражено в "Положении о центральной информационной системе Главного управления дорожной полиции МВД", утвержденном указом президента Ильхама Алиева.

Согласно положению, организация экзаменов на получение водительских прав будут осуществляться через эту систему.

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Версия на азербайджанском языке Sürücülük imtahanları DYP-nin mərkəzi informasiya sistemi vasitəsilə təşkil ediləcək

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