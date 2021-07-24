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Эксперт: Визит Ильхама Алиева в регионы нацелен на формирование сбалансированного экономического развития

Эксперт: Визит Ильхама Алиева в регионы нацелен на формирование сбалансированного экономического развития "Развитие регионов в Азербайджане всегда является одним из приоритетных вопросов, учитывая, что президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию регионов. Регулярные визиты главы государства в регионы направлены на развитие наших районов и формиров
Внутренняя политика
24 июля 2021 г. 13:28
Эксперт: Визит Ильхама Алиева в регионы нацелен на формирование сбалансированного экономического развития

"Развитие регионов в Азербайджане всегда является одним из приоритетных вопросов, учитывая, что президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию регионов. Регулярные визиты главы государства в регионы направлены на развитие наших районов и формирование сбалансированного экономического развития в стране в целом".

Об этом Report сообщил член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, эксперт-экономист Вугар Байрамов.

По его словам, наряду с восстановительными работами на освобожденных территориях в центре внимания главы государства находятся другие города и районы, продолжаются работы по их развитию, повышению уровня жизни жителей: "В течение года в регионах производится продукции на сумму около 26 миллиардов манатов. Это говорит о том, что практически 27 % производимой по стране продукции приходится на регионы. Если мы посмотрим на статистику, то увидим, что наблюдается увеличение доли регионов в ВВП".

Эксперт-экономист отметил, что наблюдается поэтапное сбалансированное развитие экономики и минимизация этой разницы между регионами и столицей: "В этом плане государственные программы, реализуемые в связи с развитием регионов, также дали серьезный толчок формированию инфраструктуры в районах. Уже начался новый этап в развитии регионов. Это этап, на котором сформировавшаяся в предыдущие годы инфраструктура будет приобретать ценность. Естественно, это означает создание новых рабочих мест, а также возможность привлечения не только местных, но и иностранных инвестиций. Поэтому проекты, реализуемые в связи с социальным и экономическим развитием регионов, стимулируют дальнейшее совершенствование инфраструктуры в наших районах".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev's visit to regions aims to form balanced economic development
Версия на азербайджанском языке "İlham Əliyevin bölgələrə səfəri balanslı iqtisadi inkişafın formalaşması məqsədi daşıyır" - RƏY

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