Эксперт: Провокация против азербайджанцев в России является преднамеренным и противоречит духу союзничества

Провокация против азербайджанцев в Екатеринбурге была целенаправленно осуществлена определенными кругами в России.

Провокация против азербайджанцев в Екатеринбурге была целенаправленно осуществлена определенными кругами в России.

Об этом Report сказал руководитель Центра исследований международных отношений и дипломатии Самир Гумбатов.

По его словам, несмотря на различные оправдания по поводу инцидента, реальностью является убийство двух азербайджанцев во время рейда ФСБ.

"Некоторые подверглись пыткам. Их пытаются заставить подписать те или иные документы. Даже когда их забирала полиция, их спрашивали, почему они живут в России, и требовали вернуться в свою страну. Видимо, какие-то круги уже пытаются притеснять азербайджанцев там, проводя шовинистскую политику", - сказал С.Гумбатов

Эксперт отметил, что Азербайджан справедливо потребовал от России разъяснений по этому вопросу:

"Временный поверенный в делах России был вызван в Министерство иностранных дел, ему был выражен решительный протест. Считаю, что этот инцидент, произошедший в России, направлен против Азербайджана. В этом вопросе азербайджанцы должны организоваться и тесно сотрудничать с посольством и консульствами Азербайджана в РФ".



С. Гумбатов подчеркнул, что судьба азербайджанцев, подвергшихся нападению, должна находиться под строгим контролем.

"За этим шагом стоят коварные планы. Эти действия неприемлемы и противоречат духу союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном, документ о котором был подписан 22 февраля 2022 года. Отсутствие объяснений со стороны России до сих пор наносит ущерб союзничеству, либо такое поведение должно быть немедленно пресечено, либо в ближайшем будущем ожидаются серьезные протесты. Убийство людей сотрудниками силовых структур означает, что соответствующие инструкции были получены на государственном уровне", - резюмировал он.

Отметим, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности "виновных этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.