Эксперт: Иран грабит богатства Южного Азербайджана

"В результате равнодушия и безразличия иранских властей к природе Южного Азербайджана озеро Урмия пересыхает".

"В результате равнодушия и безразличия иранских властей к природе Южного Азербайджана озеро Урмия пересыхает".

Как сообщает Report, об этом заявил эксперт из Южного Азербайджана Саттар Севгин во время выступления в Баку на общественной дискуссии на тему "Осушение озера Урмия“.

Он отметил, что, несмотря на неоднократные акции протеста на территории Ирана, за пределами страны, а также перед посольством Ирана в Баку по поводу осушения озера Урмия, правительство Ирана до сих пор не приняло серьезных мер.

С.Севгин отметил, что напротив, официальный Тегеран подвергает протестующих против этого процесса на территории Ирана и за пределами страны, политическим и физическим преследованиям, арестам, пыткам для того, чтобы запугать активистов.

По его словам, иранские власти, эксплуатируя подземные и наземные богатства Южного Азербайджана, тратят их на благоустройство и развитие персоязычных провинций: "Иран стремится превратить азербайджанцев в персов, уничтожить азербайджанских тюрок. Если бы Иран был свободной и демократической страной, то называл бы Азербайджан братской страной, как Турция. В оккупации Карабаха виноват непосредственно Иран".