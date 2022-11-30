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Эксперт: Иран грабит богатства Южного Азербайджана

Эксперт: Иран грабит богатства Южного Азербайджана "В результате равнодушия и безразличия иранских властей к природе Южного Азербайджана озеро Урмия пересыхает".
Внутренняя политика
30 ноября 2022 г. 12:46
Эксперт: Иран грабит богатства Южного Азербайджана

"В результате равнодушия и безразличия иранских властей к природе Южного Азербайджана озеро Урмия пересыхает".

Как сообщает Report, об этом заявил эксперт из Южного Азербайджана Саттар Севгин во время выступления в Баку на общественной дискуссии на тему "Осушение озера Урмия“.

Он отметил, что, несмотря на неоднократные акции протеста на территории Ирана, за пределами страны, а также перед посольством Ирана в Баку по поводу осушения озера Урмия, правительство Ирана до сих пор не приняло серьезных мер.

С.Севгин отметил, что напротив, официальный Тегеран подвергает протестующих против этого процесса на территории Ирана и за пределами страны, политическим и физическим преследованиям, арестам, пыткам для того, чтобы запугать активистов.

По его словам, иранские власти, эксплуатируя подземные и наземные богатства Южного Азербайджана, тратят их на благоустройство и развитие персоязычных провинций: "Иран стремится превратить азербайджанцев в персов, уничтожить азербайджанских тюрок. Если бы Иран был свободной и демократической страной, то называл бы Азербайджан братской страной, как Турция. В оккупации Карабаха виноват непосредственно Иран".

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Версия на английском языке Expert: Iran is looting wealth of South Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ekspert: "İran Güney Azərbaycanın sərvətlərini talan edir"

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