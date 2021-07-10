Эксперт: Азербайджан формируется как ключевое государство на Южном Кавказе

Принятые меры для социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения позволили Азербайджану выйти из пандемии и экономического кризиса в целом более успешно, чем многие соседние страны".

Принятые меры для социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения позволили Азербайджану выйти из пандемии и экономического кризиса в целом более успешно, чем многие соседние страны".

Об этом Report сообщил экономист-эксперт, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов, комментируя высказывания еврокомиссара Оливера Вархели на пресс-конференции в Баку.

Как считает эксперт, в Азербайджане реализованы антикризисные меры по ряду направлений, но "главным положительным результатом стал взгляд на социальные меры". Таким образом, наблюдаемая в последние годы прозрачность в сфере социальной защиты, значительное увеличение выплат в различных сферах послужили защите покупательной способности, а также формированию социальной справедливости и социальной стабильности в стране".

В ходе своего визита в Баку еврокомиссар отметил, что "Азербайджан добился успеха в борьбе с пандемией COVID-19 и избежал серьезных экономических последствий, вызванных пандемией".

Вархели также отметил, что процветание Азербайджана зависит от процветания всего региона Южного Кавказа в целом.

По словам Э.Мамедова, Азербайджан имеет большой потенциал для роста денежной массы и инвестиций, и в то же время, в новых геополитических и экономических реалиях в нашем регионе, страна формируется как ключевое государство на Южном Кавказе. "Поэтому в рамках реализации крупных транспортно-логистических коридоров, а также новой экономической ситуации в регионе, несомненно, в нашей стране созданы благоприятные условия для реализации довольно амбициозных экономических проектов. При этом к Азербайджану растет внимание зарубежных центров силы, а также крупных компаний. Надеюсь, что в ближайшие годы мы увидим углубление этого процесса", - сказал он.

Чичек Мамедова