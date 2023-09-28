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Экс-заместитель премьер-министра Грузии поздравила президента Ильхама Алиева

Экс-заместитель премьер-министра Грузии поздравила президента Ильхама Алиева Заместитель премьер-министра Грузии в 2010-2012 годах, член Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви Эка Ткешелашвили направила президенту Ильхаму Алиеву письмо.
Внутренняя политика
28 сентября 2023 г. 20:44
Экс-заместитель премьер-министра Грузии поздравила президента Ильхама Алиева

Заместитель премьер-министра Грузии в 2010-2012 годах, член Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви Эка Ткешелашвили направила президенту Ильхаму Алиеву письмо.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Поздравляю Вас с историческим достижением Вашей прекрасной страны, восстановившей свой суверенитет. Это событие также является восстановлением исторической справедливости. Азербайджан многие годы страдал от оккупации, сотни тысяч Ваших граждан долгое время не могли вернуться в свои дома.

Похвально, что в период, когда в мире господствует нестабильность, Азербайджан благодаря Вашему лидерству и решимости смог создать прецедент того, что суверенитет и территориальная целостность могут быть восстановлены, можно возвратить уверенность людям, чьи права нарушены, и положить конец оккупации, урегулировать конфликты.

Несмотря на трудности, вызванные оккупацией, Азербайджан всегда поддерживал таких стратегических партнеров, как Грузия и Украина, во времена кризиса, когда они в этом нуждались.

Это большая честь видеть достижения Вашей политики, обеспечивающей безопасность и благополучие всех граждан Азербайджана, создающей пример успешного мультикультурного и многонационального общества, а также способствующей региональной и глобальной безопасности.

Желаю Вам успехов в Ваших делах.

Прошу принять заверения в моем высочайшем почтении".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın sabiq Baş nazirinin müavini İlham Əliyevi təbrik edib

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