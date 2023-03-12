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Экс-президент Латвии: Гейдар Алиев обладал дипломатическим умением

Экс-президент Латвии: Гейдар Алиев обладал дипломатическим умением Общенациональный лидер Гейдар Алиев, был бы горд видеть, как на протяжении 30-ти лет развивается Азербайджан, у истоков создания которой стоял он сам.
Внутренняя политика
12 марта 2023 г. 11:30
Экс-президент Латвии: Гейдар Алиев обладал дипломатическим умением

Общенациональный лидер Гейдар Алиев, был бы горд видеть, как на протяжении 30-ти лет развивается Азербайджан, у истоков создания которой стоял он сам.

Как передает Report, об этом на мероприятии, посвященной 100-летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева сказала бывший президент Латвии Вайре Вике-Фрейберге.

Она отметила, что для образования независимой республики Азербайджану, стране настолько богатой энергоресурсами, требовались особые дипломатические умения, которыми обладал Гейдар Алиев.

Экс-глава государства напомнила, что Азербайджан, как и многие страны создали независимое государство после конца Первой мировой войны. Однако, к сожалению, эти государства просуществовали недолго и вошли в состав СССР.

Так, Вике-Фрейберге отметила, что Баку был поставщиком топлива во время Второй мировой войны.

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Версия на азербайджанском языке Latviyanın eks-prezidenti: "Heydər Əliyevin diplomatik bacarığı var idi"

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