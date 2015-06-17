​Экс-президент Азербайджана: Такими мероприятиями, как I Евроигры мы демонстрируем всему миру свои успехи

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ "Я придаю важное значение проведению I Европейских игр в Азербайджане. Подобными мероприятиями Азербайджан демонстрирует всему миру свои успехи. Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева проводят в этом направлении огромную работу".

Об этом в заявлении Report отметил экс-президент Азербайджана Аяз Муталлибов.

По его словам, строительство в стране крупных стадионов и дворцов является показателем экономической мощи: "Приехавшие в связи с Евроиграми в Азербайджан спортсмены, политики, туристы увидели как развивается наша страна, проводятся большие работы. Все налицо, и отрицать это невозможно".

А.Муталлибов также прокомментировал позицию некоторых западных стран по отношению к Азербайджану в канун первых Европейских игр. Он отметил, что недоброжелатели мобилизовали все силы и оказали давление на официальный Баку: "Несмотря на это, нашей стране удалось справиться со всем на высоком уровне. Мы доказали миру, что Азербайджан является развитой страной. Давление западных государств нужно воспринимать как должное. Это давление не из-за Лейлы Юнус, или же Хадиджи Исмаил. Азербайджанский народ прекрасно знает кто такие эти люди.

Вам известно, что при подписании контрактов с иностранными компаниями Азербайджан был еще слабым государством. По мере роста могущества государства внешняя политика стала соответствовать экономической политике. И у Азербайджана есть экономические интересы. Осуществляемая сейчас президентом Ильхамом Алиевым внешняя политика соответствует экономической политике, по этой причине мы подвергаемся давлению Запада. Позиция европейских стран по отношению к Азербайджану предвзятая.

Рост экономической, политической, военной мощи Азербайджана не удовлетворяет эти страны. Пришло время покончить с подобным. Мы не можем действовать под чью-то диктовку".

Экс-президент заявил, что азербайджанское общество высоко оценивает первые Европейские игры: "Вы знаете, что было создано состоящее из интеллигентов Движение в поддержку I Европейских игр "Баку-2015". Эта кампания широко пропагандируется в социальных сетях.

Все это показывает, что различные общества поддерживают проведение в Азербайджане Евроигр. Однако некоторые политические дельцы внутри страны пытались бросить тень на игры. Их узкое окружение из 5-10 человек выступает с негативными заявлениями по поводу первых Евроигр. Обратите внимание, армяне и некоторые политики внутри страны призывали бойкотировать игры. Все должно было быть наоборот. Народ сам желал проведения Евроигр. Представляете, слова армян повторяются Джамилем Гасанли и другими. Поэтому, народ не пойдет за этими людьми".

А.Муталлибов заявил, что из-за проблем со здоровьем не смог участвовать на церемонии открытия Евроигр: "Очень жаль, что я не смог прийти на стадион. Однако за всем процессом я следил по телевизору. Все было организовано на высоком уровне".