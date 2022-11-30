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Экс-министр: Осушение озера Урмия приведет к серьезным заболеваниям

Экс-министр: Осушение озера Урмия приведет к серьезным заболеваниям Осушение озера Урмия приведет к серьезным заболеваниям.
Внутренняя политика
30 ноября 2022 г. 12:49
Экс-министр: Осушение озера Урмия приведет к серьезным заболеваниям

Осушение озера Урмия приведет к серьезным заболеваниям.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший министр образования Азербайджана, тюрколог, доктор филологических наук, профессор Фирудин Джалилов во время выступления в Баку на общественной дискуссии, посвященной тематике осушения озера Урмия.

Он сказал, что окончательное высыхание озера вызовет серьезную экологическую проблему: "Как только озеро высохнет, на его месте образуется большая масса соли, и ветер будет рассеивать эту соль. Это создаст серьезную экологическую проблему в регионе и приведет к вытеснению 16 миллионов азербайджанцев, проживающих там, реализуя главную цель - ослабить азербайджанцев путем их вытеснения”.

По словам Ф.Джалилова, есть также данные, что под озером Урмия находятся залежи урана, доступ к которым Иран желает заполучить.

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Версия на английском языке Ex-minister: Draining of Lake Urmia will lead to emergence of serious diseases
Версия на азербайджанском языке Keçmiş nazir: "Urmiya gölünün qurudulması ciddi xəstəliklərin yaranmasına səbəb olacaq"

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