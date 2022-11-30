Экс-министр: Осушение озера Урмия приведет к серьезным заболеваниям

Осушение озера Урмия приведет к серьезным заболеваниям.

Осушение озера Урмия приведет к серьезным заболеваниям.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший министр образования Азербайджана, тюрколог, доктор филологических наук, профессор Фирудин Джалилов во время выступления в Баку на общественной дискуссии, посвященной тематике осушения озера Урмия.

Он сказал, что окончательное высыхание озера вызовет серьезную экологическую проблему: "Как только озеро высохнет, на его месте образуется большая масса соли, и ветер будет рассеивать эту соль. Это создаст серьезную экологическую проблему в регионе и приведет к вытеснению 16 миллионов азербайджанцев, проживающих там, реализуя главную цель - ослабить азербайджанцев путем их вытеснения”.

По словам Ф.Джалилова, есть также данные, что под озером Урмия находятся залежи урана, доступ к которым Иран желает заполучить.