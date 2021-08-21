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Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА

Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Внутренняя политика
21 августа 2021 г. 15:24
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА

Бывший глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев исключен из партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

По полученным Report данным, Н.Гулиев исключен из ПЕА соответствующим решением правления местной районной организации партии.

Отметим, что приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям Н.Гулиев приговорен к 9 годам, а его заместитель Рамиз Татаров - к 8,5 годам заключения. Р.Татарова также исключили из состава правящей партии, он возглавлял Агстафинскую районную организацию ПЕА.

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Версия на азербайджанском языке Ağstafanın sabiq icra başçısı YAP üzvlüyündən xaric edilib

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