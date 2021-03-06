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Экономический совет принял решения по обеспечению финансовой стабильности

Экономический совет принял решения по обеспечению финансовой стабильности На заседании в соответствии с рабочим планом Совета, были обсуждены отчет финансовой стабильности по итогам 2020 года, текущее состояние банковского сектора и другие вопросы
Внутренняя политика
6 марта 2021 г. 17:18
Экономический совет принял решения по обеспечению финансовой стабильности

Под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На заседании в соответствии с рабочим планом Совета, были обсуждены отчет финансовой стабильности по итогам 2020 года, текущее состояние банковского сектора и другие вопросы.

Было отмечено, что Экономическим советом принято решение для обеспечения в стране макроэкономической и финансовой стабильности, соответствующим структурам даны надлежащие поручения.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİqtisadi Şura maliyyə sabitliyinin təmin olunmasıyla bağlı yeni qərarlar qəbul edib

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