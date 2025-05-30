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Экономический совет обсудил меры по обеспечению макроэкономической стабильности в Азербайджане

Экономический совет обсудил меры по обеспечению макроэкономической стабильности в Азербайджане 17:30
Внутренняя политика
30 мая 2025 г. 17:41
Экономический совет обсудил меры по обеспечению макроэкономической стабильности в Азербайджане

Экономический совет провел очередное заседание, обсудил мероприятия по обеспечению макроэкономической стабильности в Азербайджане на среднесрочный период.

Как сообщили Report в Кабинета министров, заседание прошло под руководством председателя Совета, премьер-министра Али Асадова.

На заседании подробно обсуждались План мероприятий по обеспечению макроэкономической стабильности и устойчивого экономического развития на среднесрочный период, механизмы стимулирования экономической политики, бюджетная политика, а также другие приоритетные вопросы.

По вопросам повестки дня с докладами выступили помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов и министр экономики Микаил Джаббаров.

По итогам заседания приняты решения с учетом мнений и предложений членов Совета, даны соответствующие поручения профильным структурам.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

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