Экономический совет обсудил меры по обеспечению макроэкономической стабильности в Азербайджане

17:30

Экономический совет провел очередное заседание, обсудил мероприятия по обеспечению макроэкономической стабильности в Азербайджане на среднесрочный период.

Как сообщили Report в Кабинета министров, заседание прошло под руководством председателя Совета, премьер-министра Али Асадова.

На заседании подробно обсуждались План мероприятий по обеспечению макроэкономической стабильности и устойчивого экономического развития на среднесрочный период, механизмы стимулирования экономической политики, бюджетная политика, а также другие приоритетные вопросы.

По вопросам повестки дня с докладами выступили помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов и министр экономики Микаил Джаббаров.

По итогам заседания приняты решения с учетом мнений и предложений членов Совета, даны соответствующие поручения профильным структурам.