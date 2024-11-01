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Экономический совет Азербайджана обсудил усовершенствование системы агрострахования

Экономический совет Азербайджана обсудил усовершенствование системы агрострахования Сегодня состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.
Внутренняя политика
1 ноября 2024 г. 17:16
Экономический совет Азербайджана обсудил усовершенствование системы агрострахования

Экономический совет Азербайджана провел очередное заседание, в повестке усовершенствование системы агрострахования.

Как сообщили Report в Кабмине, на заседании под председательством премьер-министра Али Асадова рассмотрены ключевые вопросы развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности страны, в том числе усовершенствование системы аграрного страхования.

Также обсуждались деятельность Фонда аграрного страхования, роль Фонда возрождения Карабаха в восстановлении освобожденных от оккупации территорий, рациональное использование средств с целью повышения устойчивости и развития Фонда, увеличение инвестиционных доходов и другие вопросы.

На заседании выступили председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, замминистра экономики Самед Баширли и министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

По итогам был принят ряд решений, даны поручения соответствующим учреждениям.

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