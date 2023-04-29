Экоактивисты провели благоустроительные работы на дороге Лачын-Ханкенди

Азербайджанские экоактивисты провели работы по очистке, благоустройству и высадке деревьев на месте проведения акции на дороге Лачын-Ханкенди.

Азербайджанские экоактивисты провели работы по очистке, благоустройству и высадке деревьев на месте проведения акции на дороге Лачын-Ханкенди.

Об этом сообщает командированный в Шушу сотрудник Report.

Представители неправительственных организаций, экоактивисты и волонтеры высадили деревья на месте проведения акции протеста с требованием положить конец экологическому террору, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Кроме того, были выполнены работы по очистке территории и благоустройству.

Напомним, что 28 апреля с 18:00 азербайджанские экоактивисты временно приостановили акцию протеста на дороге Лачын-Ханкенди, которая продолжалась 138 дней.

Азербайджанские экоактивисты отметили, что установление 23 апреля 2023 года подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана контрольно-пограничного пункта на нашей суверенной территории, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди, вызывает у нас как граждан Азербайджана чувство гордости и радости. Потому что создание погранично-контрольного механизма направлено на предотвращение любых провокаций за счет обеспечения прозрачности движения на дороге, верховенства закона и безопасности дорожного движения. Этот решительный шаг, направленный на предотвращение беззакония на территориях Азербайджана, также означает, что участники акции частично достигли своих целей.

Экоактивисты и молодые волонтеры, частично добились своих требований, а также принимая во внимание неоднократные обращения представителей государства, приняли решение временно прекратить акцию с 18:00 28 апреля 2023 года.

В заявлении экоактивистов отмечалось, что требования к командованию миротворческого контингента о прекращении незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, и об обеспечении проведения мониторинга экологических и других последствий остаются в силе, и если эти требования не будут выполнены, акция может быть возобновлена.