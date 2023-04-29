О нас

Экоактивисты провели благоустроительные работы на дороге Лачын-Ханкенди

Экоактивисты провели благоустроительные работы на дороге Лачын-Ханкенди Азербайджанские экоактивисты провели работы по очистке, благоустройству и высадке деревьев на месте проведения акции на дороге Лачын-Ханкенди.
Внутренняя политика
29 апреля 2023 г. 15:39
Экоактивисты провели благоустроительные работы на дороге Лачын-Ханкенди

Азербайджанские экоактивисты провели работы по очистке, благоустройству и высадке деревьев на месте проведения акции на дороге Лачын-Ханкенди.

Об этом сообщает командированный в Шушу сотрудник Report.

Представители неправительственных организаций, экоактивисты и волонтеры высадили деревья на месте проведения акции протеста с требованием положить конец экологическому террору, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Кроме того, были выполнены работы по очистке территории и благоустройству.

Напомним, что 28 апреля с 18:00 азербайджанские экоактивисты временно приостановили акцию протеста на дороге Лачын-Ханкенди, которая продолжалась 138 дней.

Азербайджанские экоактивисты отметили, что установление 23 апреля 2023 года подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана контрольно-пограничного пункта на нашей суверенной территории, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди, вызывает у нас как граждан Азербайджана чувство гордости и радости. Потому что создание погранично-контрольного механизма направлено на предотвращение любых провокаций за счет обеспечения прозрачности движения на дороге, верховенства закона и безопасности дорожного движения. Этот решительный шаг, направленный на предотвращение беззакония на территориях Азербайджана, также означает, что участники акции частично достигли своих целей.

Экоактивисты и молодые волонтеры, частично добились своих требований, а также принимая во внимание неоднократные обращения представителей государства, приняли решение временно прекратить акцию с 18:00 28 апреля 2023 года.

В заявлении экоактивистов отмечалось, что требования к командованию миротворческого контингента о прекращении незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, и об обеспечении проведения мониторинга экологических и других последствий остаются в силе, и если эти требования не будут выполнены, акция может быть возобновлена.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоEkofəallar Laçın-Xankəndi yolunda təmizlik və abadlıq işləri aparıblar, ağaclar əkiblər

Самое читаемое

В Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
ФотоВ Баку начались тренинги для журналистов и медиа-специалистов государств ОТГ
24 апреля 2023 г. 12:24
В Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
ВидеоВ Биласуваре из-под обломков извлечено тело человека
25 апреля 2023 г. 10:09
Новый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
ФотоНовый турецкий боевой БПЛА впервые выведен на взлетно-посадочную полосу
26 апреля 2023 г. 11:38
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
В Баку проходит встреча глав МИД Азербайджана и Франции
27 апреля 2023 г. 12:33
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 29 градусов тепла
28 апреля 2023 г. 13:15
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
В Минобороны Украины сообщили, что ВСУ сбили российский Ми-24
В Минобороны Украины сообщили, что ВСУ сбили российский Ми-24
22 апреля 2023 г. 22:31
В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве
В Азербайджане сократилось количество несчастных случаев на производстве
25 апреля 2023 г. 12:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi