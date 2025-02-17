Эдвард Роу: Фонд Стирлинга предотвратил принятие Сенатом США трех резолюций проармянских сенаторов

Американский Фонд Стирлинга предотвратил принятие Сенатом США трех резолюций под авторством проармянских сенаторов о том, что Азербайджан якобы разрушил армянские религиозные памятники и вел этническую чистку в Карабахе.

Американский Фонд Стирлинга предотвратил принятие Сенатом США трех резолюций под авторством проармянских сенаторов о том, что Азербайджан якобы разрушил армянские религиозные памятники и вел этническую чистку в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Фонда Эдвард Роу в ходе встречи с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде.

Он также отметил, что Пашазаде проделал очень важную работу в области развития диалога между религиями и культурами на международном уровне. Роу высоко оценил атмосферу мультикультурализма и толерантности в Азербайджане.

Исполнительный директор фонда отметил, что в Ташкенте (Узбекистан) планируется провести международную конференцию, посвященную жизни и деятельности шейхульислама Аллахшукюра Пашазаде.

Эдвард Роу в очередной раз пригласил Пашазаде в американский штат Юта для участия в ежегодном собрании Фонда Стирлинга в качестве почетного гостя. Гость подарил экспонат недавно открывшемуся в Баку "Дому толерантности" УМК.