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    Единовременные пособия для лечения работникам юстиции будут выдаваться только в безналичном порядке

    Фикрет Мамедов подписал приказ© Report

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане работникам органов юстиции единовременные пособия для лечения будут выдаваться только в безналичном порядке.

    Как сообщает Report, в связи с этим министр юстиции Фикрет Мамедов внес изменение в "Порядок выдачи единовременного пособия для лечения работникам органов юстиции".

    Согласно изменению, из 2 подпункта 3 статьи порядка (Выплата пособия) было исключено слово "наличные". То есть единовременные пособия для лечения сотрудникам органов юстиции будут выдаваться только в безналичном порядке.

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