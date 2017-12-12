Единовременные пособия для лечения работникам юстиции будут выдаваться только в безналичном порядке

© Report

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане работникам органов юстиции единовременные пособия для лечения будут выдаваться только в безналичном порядке.

Как сообщает Report, в связи с этим министр юстиции Фикрет Мамедов внес изменение в "Порядок выдачи единовременного пособия для лечения работникам органов юстиции".

Согласно изменению, из 2 подпункта 3 статьи порядка (Выплата пособия) было исключено слово "наличные". То есть единовременные пособия для лечения сотрудникам органов юстиции будут выдаваться только в безналичном порядке.